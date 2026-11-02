Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: Đắc Trường

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Kongkeo Xaysongkham, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Phoxay Khaykhamphithoune, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bounchanh Sivongphanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Xã hội và Dân tộc Amphaivone Lombounpheng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Thoummaly Vongphachanh. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Lào-Việt Nam, Thiếu tướng Soulixay Phichit; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Chanthaboun Soukaloun; và các Ủy viên Trung ương Đảng là Trưởng đoàn ĐBQH các khu vực, đồng thời là lãnh đạo HĐND các tỉnh, thành phố của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, kể từ sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào ngày 5/10/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, phát triển với những mục tiêu và tầm nhìn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: Đắc Trường

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, bền vững; là tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở cả khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: Đắc Trường

Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027). Trong bối cảnh đó, chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên trao đổi về những định hướng, biện pháp chiến lược nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.