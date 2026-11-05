Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Chu Hưng
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ, sáng 5/11, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc Hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone dẫn đầu và Phu nhân đã đến tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Chu Hưng, xã Hạ Hòa. Đây là nơi ghi đậm dấu ấn của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước Việt Nam - Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.
Tham gia đoàn công tác, về phía Trung ương có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.
Tại khu di tích, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thành kính dâng hương, tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật lịch sử; đồng thời, ôn lại truyền thống cách mạng và những dấu mốc lịch sử gắn liền với quá trình hoạt động của cố Tổng Bí thư Lào Kaysone Phomvihane.
Khu di tích lịch sử Đền Chu Hưng là địa danh thiêng liêng, ghi dấu ấn sâu sắc về thời gian hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane. Tại đây, ngày 16/4/1949, đội vũ trang đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, với sự có mặt của cố Tổng Bí thư Lào Kaysone Phomvihane và Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Trọng Tấn.
Hiện nay, Khu di tích Đền Chu Hưng lưu giữ nguồn tư liệu lịch sử quý giá, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, quan hệ đặc biệt, tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Chu Hưng.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone-tham-khu-di-tich-lich-su-quoc-gia-den-chu-hung-263989.htm