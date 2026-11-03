Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ra đón đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân thăm chính thức Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Kongkeo Xaysongkham; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Phoxay Khaykhamphithoune; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bounchanh Sivongphanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc Amphaivone Lombounpheng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Thoummaly Vongphachanh; Thiếu tướng Soulixay Phichit, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Lào - Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Chanthaboun Soukaloun; các lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội các khu vực thứ: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17; đồng thời là lãnh đạo HĐND các tỉnh, thành phố của Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.