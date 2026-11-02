Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long.

Thiếu nữ Hà Nội chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Kongkeo Xaysongkham; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Phoxay Khaykhamphithoune; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bounchanh Sivongphanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc Amphaivone Lombounpheng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Thoummaly Vongphachanh; Thiếu tướng Soulixay Phichit, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Lào-Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Chanthaboun Soukaloun; các Lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội các khu vực thứ 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, đồng thời là lãnh đạo Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố của Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone sinh ngày 26/1/1966. Ông có bằng Cử nhân Bộ binh - Tăng thiết giáp và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Từ năm 1987-1989, ông là Thượng úy, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Từ 1989-1990, ông là Đại úy, Phòng Tác chiến, Sư đoàn Công binh số 5. Từ 1990-1993, ông là Cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu.

Từ 1993-1998, ông học tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Lào. Từ 1998-2000, ông là cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và học lý luận tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào. Từ 2000-2005, ông là Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng tỉnh Champasak. Năm 2005, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak.

Từ 2006-2010, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak. Từ 2011-2014, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak. Từ 2014-2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ 2016-2019, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ 10/2019-2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2021-12/2022, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 12/2022-1/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 1 đến tháng 10/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 5/10/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Lào.