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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 2/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thiếu nữ Hà Nội chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thiếu nữ Hà Nội chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1145695.vnp