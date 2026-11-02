Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thiếu nữ Hà Nội chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)