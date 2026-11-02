Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Cuối tuần qua, trong khuôn khổ chuyến công tác tại vùng Bretagne ở phía tây Cộng hòa Pháp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã có các cuộc gặp gỡ, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại 2 thành phố Rennes và Vitré, động viên bà con tích cực đóng góp cho quê hương.