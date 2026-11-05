Chủ tịch Quốc hội Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Trong thời gian thăm, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIỆT TRUNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp; Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone… Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone đã dự khán phiên họp của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Việt Nam khóa XVI; tiếp đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào…

Việc Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới thể hiện sinh động sự gắn bó, tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội Việt Nam-Lào, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.