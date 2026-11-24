Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 48/2026/QH16 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027; Nghị quyết số 49/2026/QH16 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; Nghị quyết số 50/2026/QH16 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 48/2026/QH16 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027, Quốc hội thông qua tổng số thu ngân sách nhà nước là 3.334.338 tỷ đồng.

Trong đó: thu ngân sách Trung ương là 1.775.593 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách Nhà nước là 4.073.935 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Tại Nghị quyết số 49/2026/QH16 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là 1.775.593 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 2.364.411 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng Bộ, cơ quan Trung ương, từng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết này của Quốc hội và Báo cáo số 920/BC-CP, Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia.

Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu; tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi và các điều kiện giao dự toán theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được phân bổ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan; bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Nghị quyết số 50/2026/QH16 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách nhà nước là 400.163 tỷ đồng, bằng 3,1% GDP.

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Media Quốc hội).

Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước.

Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Quốc hội giao Kiểm toán Nhà nước tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.