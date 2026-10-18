Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 18/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tập trung hiến kế giải pháp đột phá, tạo nền tảng để đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2027.

Khơi thông nguồn lực, chuyển đổi số phải có sản phẩm cụ thể

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ phấn khởi trước mức tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%, mức tăng đáng ghi nhận trong khoảng 15 năm qua. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và đối ngoại đều đạt những kết quả quan trọng.

Quang cảnh phiên họp tại Tổ 2. Ảnh: Phạm Thắng

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế, nhất là nền tảng tăng trưởng chưa thực sự vững chắc, áp lực lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực còn hạn chế.

Đáng chú ý, đầu tư tư nhân chiếm khoảng 53% tổng vốn đầu tư nhưng chỉ tăng khoảng 14%, thấp nhất trong ba khu vực. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 63%, trong khi vốn tạm ứng chưa thu hồi còn cao. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc tạm ứng vốn cho nhà thầu, bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng công việc thực tế, đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tránh tình trạng giải ngân trên sổ sách nhưng không tương xứng với kết quả triển khai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, những khó khăn về tiếp cận vốn, lãi suất, đất đai, chi phí đầu vào, logistics và chi phí tuân thủ đang tạo sức ép lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu giải pháp giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tế này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, hiệu quả và KHCN.

Đặc biệt, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra kết quả thực chất. Từ thực tiễn hoạt động lập pháp của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) là yêu cầu cần thiết để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn, nâng cao tiến độ và chất lượng xây dựng pháp luật.

"Không thể chỉ dừng lại ở việc ban hành chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch mà phải có kết quả cụ thể, đo lường được, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Đề cập các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đổi mới mạnh mẽ quản lý đầu tư công theo kết quả đầu ra, linh hoạt điều chuyển vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức và người đứng đầu, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Từ năm 2027, cần đẩy mạnh đánh giá theo các chỉ số kết quả công việc (KPI), lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

"Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả công việc cụ thể và thời hạn hoàn thành rõ ràng", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cán bộ quan trọng là "phải bằng quyết làm". Ảnh: Phạm Thắng

Nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cán bộ phải "quyết đoán", "quyết liệt", "quyết tâm", nhưng quan trọng là "phải bằng quyết làm". Tình trạng nói hay nhưng triển khai chậm, không có sản phẩm cụ thể cần được khắc phục; công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, phân công và đánh giá cán bộ phải đi vào thực chất.

Cùng với đó, cần phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội địa, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế biển. Chính phủ cần chủ động xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế năm 2027, tính toán độ trễ và tác động từ những biến động kinh tế năm 2026 để có giải pháp ứng phó linh hoạt.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 2. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác điều hành phải theo dõi sát thị trường tiền tệ, thanh khoản hệ thống ngân hàng, tỷ giá và chính sách tài khóa, tiền tệ; chủ động ứng phó với biến động bên ngoài, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, tập trung xác định nhiệm vụ cần triển khai ngay, những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ và cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng để đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027.