Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết không để xây dựng luật nhằm phục vụ lợi ích nhóm

Chỉ đạo trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 9/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Media Quốc hội)

Chủ tịch Quốc hội cho biết hội nghị này diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển.

“Đối với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu đặt ra rất rõ: Trung ương đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt; điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Đề cập chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4, Chủ tịch Quốc hội lưu ý với việc đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc về pháp luật, vấn đề hiện nay cần đặc biệt quan tâm là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, không để các chủ trương, chính sách đúng đắn bị chậm trễ khi triển khai trong thực tế.

“Ngay sau Hội nghị Trung ương, phải khẩn trương thể chế hóa đúng, đầy đủ, kịp thời và khả thi các chủ trương, quyết sách của Trung ương. Kỳ họp thứ 2 phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cho biết Kỳ họp thứ 2 sắp tới, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Quán triệt tinh thần “việc đã rõ thì phải làm; điểm nghẽn đã nhận diện thì phải kiên quyết tháo gỡ”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng pháp luật nhằm phục vụ lợi ích nhóm. Thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát kỹ lưỡng, toàn diện, đến cùng; bảo đảm chất lượng, tính khả thi và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Đặc biệt lưu ý đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, qua tiếp xúc, trao đổi, nhiều cán bộ hưu trí bày tỏ mong muốn việc sửa đổi Luật lần này phải bảo đảm tính ổn định, có tuổi thọ lâu dài, đồng thời giải quyết căn cơ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong sản xuất, đời sống, hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

“Trong số 38 dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, dự án nào cũng quan trọng. Tuy nhiên, những luật liên quan trực tiếp đến đất đai, hình sự, ngân sách Nhà nước, đầu tư công, nhà ở, kinh doanh bất động sản... có tác động rất lớn đến đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp, do đó càng phải được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan liên quan quan tâm chỉ đạo, rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua phải đạt chất lượng cao, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải tạo chuyển biến thực chất, toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hội nghị thống nhất chủ trương ban hành chương trình hành động về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan của Quốc hội, qua đó tiếp tục hoàn thiện đồng bộ công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ngay sau khi Trung ương có kết luận về vị trí việc làm, kịp thời rà soát, cập nhật và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù hoạt động của các cơ quan Quốc hội.

“Những công việc đã rõ, có thể triển khai ngay thì phải chủ động thực hiện, không chờ đợi, bảo đảm việc bố trí, sử dụng cán bộ thực sự căn cứ vào phẩm chất, năng lực, sản phẩm và hiệu quả công việc. Đặc biệt, phải khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.