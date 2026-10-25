Chủ tịch Quốc hội kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

Cùng đi có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Dự án Đại lộ APEC và Dự án Trung tâm Hội nghị APEC.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ các dự án và khảo sát thực tế một số hạng mục công trình đang được thi công. Đến thời điểm này, các dự án đang được triển khai, nhiều công trình, hạng mục công trình quan trọng đã đạt được kết quả tích cực; đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành, các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, ĐT.975, Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, động viên, trao quà tặng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đang trực tiếp làm việc tại các dự án.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy Phú Quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác của Quốc hội, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và đồng chí Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy Phú Quốc khẳng định, công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang xác định đây là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, đồng thời là cơ hội có ý nghĩa chiến lược để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng tầm đô thị và tạo dư địa phát triển mới cho Phú Quốc. Quan điểm của tỉnh An Giang là tiến độ phải đi đôi với chất lượng, an toàn, hiệu quả và tính bền vững sau đầu tư. Tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tập trung cao nhất nguồn lực, chủ động xử lý đến cùng các nội dung thuộc thẩm quyền; đối với vấn đề vượt thẩm quyền, sẽ kịp thời báo cáo và đề xuất rõ phương án xử lý.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Đặc biệt, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 41/2026/QH16 ngày 24/8/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với 9 dự án thuộc diện điều chỉnh, tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn và các nội dung có liên quan.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đại biểu kiểm tra tiến độ các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Tỉnh An Giang xác định nguyên tắc xuyên suốt là các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương phải được chủ động xử lý dứt điểm trên cơ sở hành lang pháp lý đã được cấp có thẩm quyền xác lập, không để việc xin ý kiến thay cho trách nhiệm thực thi. Chỉ những vấn đề thực sự vượt thẩm quyền, còn cách hiểu khác nhau hoặc cần sự phối hợp, quyết định của cơ quan Trung ương mới tổng hợp báo cáo; khi báo cáo phải làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, phương án xử lý, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Tỉnh An Giang đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong thời gian tới tiếp tục đồng hành cùng tỉnh An Giang để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, sớm hoàn thành các dự án thật an toàn, chất lượng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức, vận hành, phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội động viên kỹ sư, công nhân, người lao động tại các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group đã hết sức quyết liệt, quyết tâm triển khai thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

“Chúng ta muốn đưa Hội nghị APEC về đây để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một hòn đảo Ngọc đang phát triển từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Sau Hội nghị, phải đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm Hội nghị quốc tế của Việt Nam. Các quốc gia, các nước tổ chức sẽ tổ chức các hội nghị tầm cỡ thế giới ở đây nếu hạ tầng của chúng ta đủ điều kiện”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, nhà đầu tư, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc phải tính toán tiến độ từng phút, từng giờ, phải hết sức quyết liệt.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện APEC trong nội bộ và nhân dân, không chỉ ở tỉnh An Giang, Phú Quốc mà trên phạm vi cả nước. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần "3 không": không lùi mốc ngày 30/6/2027 là mốc bắt buộc; không hạ chuẩn - an toàn, chất lượng, mỹ thuật xứng tầm quốc tế; không để sai phạm - nhanh nhưng đúng luật, minh bạch, không thất thoát.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đại biểu động viên, trao quà tặng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động tại các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Về Nghị quyết số 41, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, UBND tỉnh là chủ thể, chịu trách nhiệm toàn diện: dùng đủ, dùng đúng, dùng ngay; không xin ý kiến lòng vòng; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn Nhà nước năm 2026; cập nhật hằng tuần. Đối với nhóm dự án về đích, chuyển sang hoàn thiện, nghiệm thu, vận hành thử, phấn đấu sớm 1 - 2 tháng. Cảng hàng không hoàn thiện quy trình khai thác. Trung tâm Hội nghị bảo đảm tuyệt đối an toàn kết cấu trên nền lấn biển.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc di dời xong hạ tầng lưới điện 220 KV trước ngày 10/3/2027. Đồng thời, bảo đảm nước, nước thải, rác, giao thông kết nối, bãi đỗ xe, an ninh, phòng cháy chữa cháy, nhân lực vận hành, tổng diễn tập trước hội nghị. Song song đó, phải hoàn thành tái định cư trước, người dân nhường đất phải có chỗ ở ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, tất cả các công trình sẽ hoàn thành, để đến tháng 11/2027, Phú Quốc thực sự là “hòn đảo ngọc”. Việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ APEC 2027 phải đi đôi với tầm nhìn phát triển lâu dài, bảo đảm các dự án sau khi hoàn thành được khai thác hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Phú Quốc và đất nước.