Chủ tịch Quốc hội kiểm tra tiến độ các công trình dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, công nhân tại Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group Trần Minh Sơn phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác tặng quà đơn vị thi công Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)