Chủ tịch Quốc hội: Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng lập pháp

Sáng 17/10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Tập trung hoàn thành khối lượng lập pháp lớn

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất gần hai tháng. Điều này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các cơ quan liên quan, triển khai công việc từ sớm, từ xa, đồng thời với quá trình chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo cơ sở để các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ, cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng.

Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thông qua và thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Theo Chủ tịch Quốc hội, tinh thần đặt ra là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo.

"Tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ, là nền tảng ổn định lâu dài đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác lập pháp có khối lượng lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Dự kiến, Quốc hội xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó có 43 dự án luật, nghị quyết dự kiến được thông qua và 4 dự án luật được đưa ra cho ý kiến. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Mỗi quyết sách phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả

Với khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan, đại biểu Quốc hội đề cao chất lượng và trách nhiệm trong quá trình xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh phiên Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, cần tập trung xem xét, quyết định kịp thời. Với những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau, cần phân tích thấu đáo để lựa chọn phương án tốt nhất.

"Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do để trì hoãn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và lưu ý mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát, đồng thời bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực và chấp hành nghiêm nội quy kỳ họp.

"Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.