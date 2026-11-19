Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 19/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tháng 11/2026. Một trong những nội dung trọng tâm được hội nghị xem xét là công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ cốt lõi là hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bảng mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra cho giai đoạn 2027-2031. Đây là nền tảng quan trọng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng vị trí việc làm phải được tiến hành khoa học, chặt chẽ và thực chất, không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần gương mẫu, đi đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ thuộc phạm vi phụ trách.

Để bảo đảm chất lượng rà soát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng dữ liệu, bảo đảm tính chính xác và thống nhất trong kê khai tổng số biên chế. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ giữa rà soát từ dưới lên với hướng dẫn chuẩn hóa từ trên xuống, bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định đúng chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu về năng lực, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện.

Đáng chú ý, việc rà soát lần này không đơn thuần là thống kê số lượng vị trí hay sắp xếp lại nhân sự, mà phải nhận diện và xử lý những bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kịp thời khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; loại bỏ những đầu việc không cần thiết, đồng thời tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, số hóa và đổi mới phương thức làm việc.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong phân công công việc, tổ chức cán bộ, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra tính chính xác, thực chất của kết quả rà soát. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý không chạy theo thành tích, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Không đề xuất tăng biên chế khi chưa đủ căn cứ

Về tiến độ triển khai, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phê duyệt biểu mẫu về vị trí việc làm ngay trong chiều 19/11. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện và chốt số liệu theo nguyên tắc không hạ thấp nhu cầu công việc chỉ để khớp với biên chế hiện có; không xác định có định mức khi chưa có định mức, không đếm công việc theo lượt và hồ sơ chưa đầy đủ thì chưa phê duyệt.

Đối với phương án biên chế gắn với vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc Quốc hội giai đoạn 2027-2031, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất cơ bản với đề xuất theo nguyên tắc không vượt số biên chế được giao.

Riêng đối với khối Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận cả 34/34 tỉnh, thành phố đã có báo cáo. Tuy nhiên, dữ liệu hiện mới dừng ở mức kê khai, chưa đủ căn cứ để đề xuất tăng biên chế.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không chuyển đề xuất tăng biên chế của địa phương lên Trung ương khi chưa qua thẩm định. Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội cần tập trung kiểm tra, xác minh kỹ báo cáo của các địa phương, đồng thời xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương để xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và trả lời 5 kiến nghị gửi đến Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; giao Ủy ban Công tác đại biểu tổng hợp các nội dung liên quan đến khối Hội đồng nhân dân, Ban Tổ chức phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Quốc hội ban hành thông báo kết luận trong ngày.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai thận trọng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý nguyên tắc “làm đến đâu chắc đến đó”, tập trung rà soát, xác minh những số liệu cần thiết trước khi chốt. Việc xác định vị trí việc làm và phương án biên chế phải dựa trên yêu cầu thực tế của nhiệm vụ, năng lực thực hiện và kết quả đầu ra, thay vì lấy cơ cấu tổ chức hay số lượng nhân sự hiện có làm căn cứ.

Kiều Chinh