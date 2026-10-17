Chủ tịch Quốc hội: Không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm phải cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.

“Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và chỉ khoảng 2 tháng sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Điều này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội nước ta vẫn đạt những kết quả tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ (cao nhất trong 15 năm trở lại đây). Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh những quyết sách của Quốc hội phải thực sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn.

Khái quát chương trình Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác.

Nêu rõ đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay, Chủ tịch Quốc hội đánh giá nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.

Các lĩnh vực đáng chú ý gồm đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách Nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

“Yêu cầu đặt ra là không chỉ hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết, mà các luật, nghị quyết ban hành phải đảm bảo chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Đối với nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Duy Linh)

Kết thúc phát biểu, Chủ tịch Quốc hội dẫn lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước”.