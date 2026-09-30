Chủ tịch Quốc hội: Không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra Quốc hội

Rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật

Ngày 30/9, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 6 ngày làm việc với 3 đợt họp linh hoạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; trong đó tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và cho ý kiến lần thứ hai về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; tập trung xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Trong đó, có 2 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Media Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng, gửi tới các ĐBQH đúng thời gian quy định để phục vụ Kỳ họp thứ 2.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau, không để xảy ra trùng lặp, chồng chéo.

Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật; tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan với nhau, bảo đảm khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

"Nếu luật nào có tình trạng này thì Bộ trưởng của cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ phải chịu trách nhiệm, phải xem xét kỹ từng dự thảo luật", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát kỹ lần cuối về chất lượng hồ sơ; những vấn đề thuộc trách nhiệm xử lý của cơ quan trình phải được hoàn thiện, thống nhất phương án trước khi trình.

Đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các cơ quan cần khẩn trương chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp để kịp thời ban hành.

Giữ nghiêm "3 kỷ luật"

Với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu triển khai ngay, xác định việc đăng ký dự án vào Chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải đơn thuần đưa thêm một nội dung vào danh mục.

"Việc thực hiện Chương trình sẽ là căn cứ đánh giá KPI. Nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm, muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh bế mạc Phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Thông tin thêm, chiều 29/9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để rà soát, thống nhất về các nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng đã có kết luận tại cuộc họp này.

Theo đó, bổ sung thêm một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; rút một luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền; kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIV quyết định.

Đồng thời, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 chỉ còn hơn hai tuần, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút để chuẩn bị cho kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó". Rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng; hồ sơ, tài liệu phải đầy đủ, chặt chẽ và được thẩm tra kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chủ động kiểm soát chất lượng các dự án.

"Nếu luật, nghị quyết không bảo đảm chất lượng thì các đồng chí chịu trách nhiệm báo cáo và rút ra ngay", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhắc lại yêu cầu tại cuộc họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 29/9, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nghiêm 3 kỷ luật trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

"Thứ nhất là kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm. Thứ hai là kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội. Thứ ba là kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng, cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban các cơ quan chủ trì thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng đề cao trách nhiệm, bảo đảm Kỳ họp thứ 2 được tổ chức thành công với tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.