Chủ tịch Quốc hội: Không đưa những vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội

Sau 6 ngày làm việc, sáng 30/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 6 (phiên họp thường kỳ tháng 9/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; trong đó có việc tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

Đồng thời đã thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và ba nghị quyết thuộc thẩm quyền; xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (trong đó có hai dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng, gửi tới các đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định để phục vụ Kỳ họp thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý yêu cầu rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, không được để trùng lặp, chồng chéo. Rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan đến nhau để bảo đảm khi sửa đổi quy định không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

"Nếu luật nào còn tình trạng này thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải chịu trách nhiệm, phải cùng xem xét kỹ từng dự án luật", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội.

Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ một lần cuối về chất lượng hồ sơ. Những vấn đề thuộc trách nhiệm xử lý của cơ quan trình phải được hoàn thiện, thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội.

Đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các cơ quan khẩn trương chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp để kịp thời ban hành.

Đối với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức thực hiện ngay; phải coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ đưa thêm một nội dung vào danh mục. Việc thực hiện chương trình sẽ là căn cứ để đánh giá KPI. Nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm, muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cho ý kiến, thảo luận 17 dự án luật với 78 lượt ý kiến.

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để rà soát, thống nhất về các nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2. Theo đó, bổ sung thêm 1 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; rút 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Như vậy, dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật. Khối lượng công việc là rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền; kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIV) quyết định. Đồng thời, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Nêu rõ thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 còn rất ngắn, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là khai mạc (dự kiến ngày 17/10), Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút; phải hết sức khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng, tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó. Hồ sơ, tài liệu trình phải đầy đủ, chặt chẽ, được thẩm tra kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu thực hiện "3 kỷ luật", đó là kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Sáng cùng ngày, trước khi bế mạc, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).