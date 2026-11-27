Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức Hội thảo nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, Nghị quyết số 248 của QH về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD&ĐT, Chủ tịch QH cho biết: Thời gian qua, QH đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết; nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc; nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được.

Nhắc lại chỉ đạo “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch QH nhấn mạnh, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chủ trì Hội thảo.

Trong thời gian tới, Chủ tịch QH đề nghị quan tâm một số nội dung. Cụ thể, về giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Cùng với đó, cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao. Ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Về giáo dục đại học, Chủ tịch QH cho rằng, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Chủ tịch Quốc hội chào mừng các đại biểu dự Hội thảo.

Về giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch QH yêu cầu, cần đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo. Chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém…

Hội thảo Giáo dục năm 2026 là diễn đàn để các cơ quan hoạch định và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, các địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển GD&ĐT. Qua hai phiên làm việc (buổi sáng và buổi chiều), Hội thảo góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với đột phá phát triển GD&ĐT; đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về GD&ĐT; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển GD&ĐT.