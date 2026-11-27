Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" diễn ra chiều 27/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách giáo dục, đưa những quyết sách đã ban hành vào thực tiễn.

Theo ông, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, việc hình thành khung thể chế không đồng nghĩa mọi vướng mắc đã được giải quyết.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng "Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học", Chủ tịch Quốc hội cho rằng yêu cầu trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện.

"Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó, thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó, vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói, đồng thời lưu ý không để chính sách đúng nhưng chậm phát huy tác dụng do thiếu phối hợp giữa các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Hội thảo Giáo dục năm 2026

Các kỳ thi cần ổn định, công bố sớm

Đề cập giáo dục phổ thông, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chương trình học phải tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải hoặc tạo ra những xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Các kỳ thi cần được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, bảo đảm đánh giá đúng năng lực người học, đồng thời không làm gia tăng áp lực và chi phí cho học sinh, gia đình và xã hội.

"Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đổi mới chương trình và thi cử, ông yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học và địa bàn; sớm tuyển đủ số biên chế đã được giao.

"Giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, là phải chuyển hóa những quyết sách đúng thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Giáo dục 2026

Dạy học 2 buổi/ngày đang theo mô hình "buổi một cộng buổi hai"

Trước đó, tại hội thảo, GS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục, cho rằng cần thiết kế lại chương trình dạy học 2 buổi/ngày.

Theo ông Lê anh Vinh, việc dạy học 2 buổi/ngày hiện cách tổ chức vẫn chủ yếu theo mô hình "buổi một cộng buổi hai". Việc học cả ngày vì thế mới tăng thời lượng, chưa thực sự mở rộng cơ hội tự học và trải nghiệm và phát triển năng lực tự chủ.

"Nếu học sinh không có thời gian tự học, không có quyền lựa chọn, không có cơ hội tự lập kế hoạch hay lựa chọn môn học thì sẽ không thể hiện được năng lực tự học, tự chủ", ông nói.

Trong bối cảnh cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đang được đầu tư lớn, GS Lê Anh Vinh cho rằng đây là cơ hội để tổ chức lại chương trình, tránh biến buổi học thứ hai thành thời gian luyện thêm bài tập, hoàn thành nội dung hoặc gia tăng áp lực cho học sinh.

GS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục

Thay vào đó, chương trình cần cân đối giữa kiến thức nền tảng với tự học, nghiên cứu, giáo dục thể chất, dự án trải nghiệm, hướng nghiệp và phát triển sở trường. Ông kiến nghị mạnh dạn tinh giản nội dung, thiết kế lại thời gian và không gian học tập để ưu tiên những mục tiêu phát triển năng lực của học sinh.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dạy học 2 buổi/ngày hiện bắt buộc ở cấp tiểu học. Các trường THCS và THPT có thể triển khai khi đủ điều kiện. Buổi một tập trung chương trình chính khóa; buổi hai dành cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, STEM, STEAM, văn hóa đọc, kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ và thể thao.

Các trường có thể tổ chức học theo nhóm, hướng dẫn học sinh tự học hoặc kết hợp hoạt động trong lớp với thư viện, nhà đa năng và khu vui chơi. Ở cấp THPT, Bộ khuyến khích kết nối với các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Kiên quyết loại khỏi hệ thống cơ sở giáo dục chất lượng kém Với giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tự chủ phải gắn với nâng cao chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học. Cơ cấu đào tạo cần được định hướng trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước, tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đối với giáo dục nghề nghiệp, ông yêu cầu chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động. Một vấn đề khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập là khơi thông nguồn lực xã hội, phát triển hài hòa giáo dục công lập và tư thục. Ông đề nghị Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn. "Mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém", Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm. Về sắp xếp mạng lưới trường lớp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo mục tiêu giảm số đầu mối. Việc sắp xếp cũng không được khiến học sinh phải bỏ học vì khoảng cách đến trường quá xa.