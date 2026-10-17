Chủ tịch Quốc hội: Khối lượng công việc càng lớn, trách nhiệm càng cao

Sáng 17/10, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc kỳ họp thứ 2 cũng là kỳ họp cuối cùng của năm 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ sau kỳ họp không thường lệ thứ nhất gần 2 tháng, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa chủ trương, quyết sách của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Quochoi.vn.

Quyết sách phải nhanh, đúng, trúng, khả thi

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan, chỉ đạo triển khai từ sớm, từ xa nhiều nội dung chuẩn bị đồng thời với quá trình chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

“Có thể đánh giá, nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo cơ sở để các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội tại kỳ họp này”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Người đứng đầu Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung xử lý thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó còn có ý kiến khác nhau. Thực hiện nghiêm quy định về thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu để các vị đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, xem xét, quyết định.

Chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế - xã hội nước ta vẫn đang đạt nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ, cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo.

Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã xem xét, thông qua, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, chủ yếu nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, lực cho những năm tiếp theo.

Trong đó, tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

“Những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn”, ông nói và nhấn mạnh Quốc hội phải tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để đảm bảo gắn kết tổ chức thực hiện giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn.

Khối lượng công việc càng lớn, yêu cầu chất lượng và trách nhiệm càng cao

Trên tinh thần đó, tại kỳ họp này, Quốc hội cần tập trung cao để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng chiến lược, tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, về công tác lập pháp, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác.

Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Nhiều dự án quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Yêu cầu đặt ra là không chỉ hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết mà các luật, nghị quyết ban hành phải đảm bảo chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Hai là, về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Ba là, về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng cao. Ông đề nghị đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất. Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do để trì hoãn.

“Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra giám sát và tính khả thi, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước.

Trong đó, mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Kết thúc bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia, đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc, đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ, đủ mở để thích ứng những thay đổi chưa thể biết trước".