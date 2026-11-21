Chiều 21/11, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đây là Kỳ họp có chương trình nghị sự dày đặc, xem xét, quyết định các nội dung, nhóm nội dung quan trọng bao trùm trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc khoa học, tập trung cao, tinh thần khẩn trương, bối cảnh mới, tư duy mới, cách làm mới, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã dành phần lớn thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật. Trong số 38 luật được thông qua, có 22 luật, bộ luật được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản và 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành.

Như vậy, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, qua 3 kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 62 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kết quả này khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước và ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cùng hơn 50 báo cáo khác của Chính phủ và các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Từ thành công của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Trước hết là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cùng với đó là sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dấn thân, cầu thị lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình.

Đặc biệt, các vị đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Nhấn mạnh nhiệm vụ sau kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Các quyết sách của Quốc hội cần sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Quốc hội cũng kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với ý chí tự lực, tự cường; cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể.

Đồng thời, tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; ra sức thi đua đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương đã chủ động phối hợp hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, góp phần bảo đảm kỳ họp thành công.

Nhân sự kiện lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Chủ tịch Quốc hội chúc đồng bào cả nước có ngày lễ vui tươi, bổ ích, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân.

Đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, đưa thương hiệu văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.