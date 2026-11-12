Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương cụ thể hóa cam kết sau chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: VPQH

Chất vấn thẳng những vấn đề còn vướng mắc, bất cập

Chiều 12/11, sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành chương trình Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai.

Phát biểu kết thúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Phiên chất vấn đã có 65 đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và 7 đại biểu tranh luận. Còn 43 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn do hết thời gian. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản.

Cùng tham gia trả lời chất vấn có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này đều là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi cơ bản ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn; trao đổi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện.

Qua các câu hỏi chất vấn, các đại biểu thể hiện mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục đổi mới, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, có những giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Tại Phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng đã thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao; nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn, trả lời không né tránh, đồng thời đưa ra các cam kết và đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Bảo đảm những vấn đề được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế

Chủ tịch Quốc hội cho biết, các nội dung cụ thể đã được kết luận tại hai phiên chất vấn theo từng lĩnh vực. Trên cơ sở các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội và phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị dự thảo nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu, dự thảo nghị quyết phải bảo đảm "rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm", có tính khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.

Sau khi hoàn thiện, dự thảo nghị quyết sẽ được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp thứ Hai.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết tại phiên chất vấn thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định rõ tiến độ và kết quả thực hiện.

Trong đó, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết của Chính phủ và các Bộ, ngành, bảo đảm những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế.