Chủ tịch Quốc hội: Kéo giảm tội phạm ma tuý và các loại tội phạm khác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Ngày 2/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết, Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Chương trình được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; tích hợp, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động, nguồn lực để triển khai phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 2026 - 2035.

Thời gian thực hiện Chương trình chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I: Từ năm 2026 đến hết năm 2030; Giai đoạn II: Từ năm 2031 đến hết năm 2035. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến là 45.301,261 tỷ đồng; giai đoạn 2031 - 2035 là khoảng 18.151,758 tỷ đồng.

Chương trình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; trên 80% số trạm y tế cấp xã trên toàn quốc và 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Hằng năm, tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%, trong đó tỷ lệ giải quyết phấn đấu đạt trên 88%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%.

Thẩm tra vấn đề trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết xây dựng Chương trình nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 163/2024/QH15.

Ủy ban này cũng đánh giá, Chương trình cơ bản phù hợp với chiến lược phòng, chống ma túy, tội phạm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình tiếp tục rà soát, bảo đảm Chương trình thống nhất, phù hợp với các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch có liên quan; tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện hơn, bổ sung các đánh giá có tính định lượng về những ảnh hưởng, tác động về môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Chương trình.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo chủ trương của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội, các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác.

Bày tỏ nhất trí việc trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tuyên truyền rõ để người dân hiểu và các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, giải pháp phù hợp với đặc thù từng địa bàn trên cả nước. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm điểm định kỳ đối với các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ; coi kết quả phòng, chống ma túy và tội phạm là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác phải giảm. Phải phát huy sức mạnh của toàn dân: Người dân là chiến sĩ, gia đình là trận địa, địa phương là pháo đài trong công tác phòng, chống tội phạm. Thời gian tới phải tổ chức triển khai để đạt được kết quả, hiệu quả thực chất, thể hiện ở tỷ lệ tội phạm giảm ở tất cả các mặt, các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra để hoàn chỉnh chương trình và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thảo luận; đồng thời giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp hoàn thiện báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.