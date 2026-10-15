Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố chuyển sức mạnh quân sự thành lợi thế đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Mehr (MNA) tối 14/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran cần kết hợp sức mạnh quân sự với đàm phán ngoại giao nhằm thiết lập khả năng răn đe lâu dài, thay vì chỉ dựa vào các cam kết bằng văn bản của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn được truyền hình cùng ngày, ông Ghalibaf cáo buộc Washington vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời cho rằng ngay cả khi Mỹ ký kết những cam kết mới, điều đó vẫn chưa đủ để bảo đảm Iran không tiếp tục bị tấn công.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran cũng thừa nhận việc tiếp tục chiến tranh hoặc đơn thuần leo thang căng thẳng không nhất thiết có thể ngăn đối phương đưa ra những mối đe dọa mới. Theo ông, chiến lược của Tehran phải kết hợp giữa năng lực sẵn sàng chiến đấu và đàm phán nhằm tạo ra khả năng răn đe bền vững.

Đề cập đến cuộc chiến tranh kéo dài tám năm giữa Iran và Iraq, ông Ghalibaf cho rằng bất chấp những tổn thất và khó khăn, cuộc xung đột đã giúp Iran thiết lập các điều kiện có khả năng ngăn chặn những cuộc tấn công nhằm vào nước này trong nhiều thập kỷ.

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh sức mạnh quân sự không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng răn đe, mà cần được kết hợp với các nguồn lực trong nước và vị thế chiến lược của Tehran tại khu vực.

Ông Ghalibaf dẫn chứng việc Iran tăng cường hỏa lực, năng lực tấn công và hệ thống phòng không, cho rằng những khả năng này đã được cải thiện trong giai đoạn từ cuộc chiến 12 ngày (tháng 6/2025) đến cuộc xung đột gần đây nhất (bắt đầu ngày 28/2).

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Iran còn đề cập đến năng lực của các lực lượng mà Tehran gọi là phong trào kháng chiến trong khu vực, vị trí chiến lược của Iran tại eo biển Hormuz, sự đoàn kết dân tộc, cũng như khả năng chống chịu của nền kinh tế và xã hội.

Theo ông Ghalibaf, mục tiêu của Iran là xây dựng sức mạnh đủ lớn để Mỹ và các bên khác trong khu vực cũng như trên thế giới không thể đạt được mục tiêu thông qua những cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này phải luôn sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh để tự vệ khi cần thiết, đồng thời tận dụng các cơ hội ngoại giao nhằm củng cố những kết quả đạt được trên chiến trường và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ông cho rằng những thắng lợi quân sự cần được chuyển hóa thành lợi ích chính trị và pháp lý, trong khi đàm phán phải giúp Iran có thêm thời gian và nguồn lực để tăng cường năng lực quốc gia.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Đáng chú ý, ông Ghalibaf nhấn mạnh việc kết hợp chiến tranh và đàm phán không đồng nghĩa với theo đuổi một cuộc chiến không có hồi kết hoặc duy trì các cuộc thương lượng vô thời hạn.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, mục tiêu cuối cùng là buộc đối phương chấp nhận các yêu cầu của Tehran. Nếu không, đối phương phải thừa nhận thất bại và đưa ra những nhượng bộ giúp Iran củng cố khả năng răn đe.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Ghalibaf kêu gọi duy trì đoàn kết dân tộc, đồng thời tăng cường năng lực quân sự, kinh tế và ngoại giao của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng các nguồn lực hiện có để giảm bớt sức ép kinh tế đối với người dân, từng bước chuyển những khó khăn hiện tại thành triển vọng phát triển tích cực hơn trong tương lai.