Chủ tịch Quốc hội Iran: Người dân Mỹ đã nói không với chiến tranh

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và người đứng đầu phái đoàn đàm phán với Mỹ, ngày 4/11 tuyên bố kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ phản ánh sự phản đối của người dân nước này đối với chiến tranh.

"Dù động lực là lương tri hay chi phí sinh hoạt, người dân Mỹ đã nói không với chiến tranh và chúng tôi ủng hộ thông điệp này", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo chính quyền Mỹ sẽ phải đối mặt với "ác mộng" nếu đi ngược lại ý nguyện của người dân để phục vụ những thế lực bảo trợ và gây sức ép quốc tế. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những thế lực mà mình đề cập.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ ngày 3/11, trong đó đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Trước đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại quốc hội đã ủng hộ chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News về kết quả bầu cử, Tổng thống Donald Trump thừa nhận xung đột tại Trung Đông có thể là một trong những yếu tố khiến các ứng viên Cộng hòa mất phiếu.

Tuy nhiên, ông khẳng định không hối tiếc về quyết định phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời gọi đây là một quyết định rất sáng suốt.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai bên tiếp tục xảy ra những đợt tập kích đáp trả lẻ tẻ, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa hàng hải và tranh chấp quyền kiểm soát hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz chưa được giải quyết.

Qatar hiện đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa giải. Ngày 2/11, Iran cho biết nước này vẫn trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua bên trung gian.

Tehran tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào quyết định của Washington về chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải.

Đây là tuyến vận tải chiến lược đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nên bất kỳ diễn biến leo thang nào cũng có thể gây ảnh hưởng vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.

Phản ứng của ông Ghalibaf cho thấy Tehran đang tận dụng kết quả bầu cử Mỹ để nhấn mạnh những bất đồng trong nội bộ chính trường Washington về cuộc chiến Iran.

Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ giành chiến thắng không đồng nghĩa chính sách đối ngoại và quân sự của Mỹ sẽ lập tức thay đổi.