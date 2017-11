Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Australia

Sáng 29/11 (theo giờ địa phương), lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Canberra với sự đồng chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan.

Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan (phải) và Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau lễ đón, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith, Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Australia nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đồng thời khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường, hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác Chiến lược trong năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia và được tận mắt chứng kiến đất nước Australia ngày càng phát triển hiện đại, phồn vinh và thanh bình. Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện đã mời sang thăm Australia và dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Thông báo về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, trong đó có chính sách đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam tiếp tục phương châm ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị với các nước, đồng thời nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác chủ chốt, trong đó có Australia.

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Australia đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, trong đó có cải thiện đời sống nhân dân và phát triển kinh tế. Chủ tịch Hạ viện Tony Smith cho rằng, với sự ổn định về chính trị, an ninh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2017 dự kiến đạt 6,7% là nỗ lực lớn của Việt Nam. Điều này thể hiện sự tăng trưởng cao và ổn định trong những năm gần đây. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư cũng như trong hoạt động du lịch.

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan và Chủ tịch Hạ viện Tony Smith hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Về quan hệ hai nước, các nhà lãnh đạo Quốc hội hai nước đều nhận định, quan hệ Việt Nam và Australia đang phát triển ngày càng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực hợp tác. Hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2018, hiện nay trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, thương mại, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác Chiến lược, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng hiệu quả. Hiện Australia là bạn hàng thứ 8 của Việt Nam (kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng 10% mỗi năm, đạt trên 5 tỉ USD). Australia là nhà tài trợ ODA không hoàn lại lớn nhất của Việt Nam, đã góp phần đáng kể cho việc hỗ trợ sinh kế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện môi trường và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để làm rõ nội hàm của cơ chế “Đối tác kinh tế”. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch hợp tác với các hoạt động cụ thể cho khoảng thời gian trung hạn từ 3-5 năm. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp của Australia đẩy mạnh đầu tư và hợp tác với phía Việt Nam trong các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chăn nuôi, năng lượng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, chế tạo; đề nghị phía Australia chia sẻ kinh nghiệm quản lý và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác than, xử lý bùn đỏ, bảo vệ môi trường.

Về thương mại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục tăng kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, dỡ bỏ các rào cản thương mại và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Quốc hội, Australia và Việt Nam đều là hai quốc gia ủng hộ tự do hóa thương mại. Do vậy, đề nghị phía Australia cân nhắc kỹ khi đưa ra các quyết định điều tra phòng vệ thương mại nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực trong hợp tác kinh tế; mong Australia hỗ trợ kỹ thuật để các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các điều kiện nhập khẩu mới của Australia, tạo điều kiện để Việt Nam xuất khẩu sang Australia hàng nông, thủy sản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Australia tiếp tục tăng cường ODA cho Việt Nam, tập trung vào các dự án: hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy hai bên hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, phòng chống tội phạm, chống di cư bất hợp pháp; đề nghị hai bên tiếp tục tham vấn để ủng hộ quan điểm của nhau tại các diễn đàn khu vực, đặc biệt tại cơ chế hợp tác Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Australia đã chia sẻ với Việt Nam kỹ năng chống khủng bố, hỗ trợ xây dựng năng lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; hợp tác tích cực cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai biên bản ghi nhớ (MOU) về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, buôn bán người và đưa người trái phép qua biên giới, thực hiện tốt biên bản ghi nhớ về nhận trở lại công dân Việt Nam (năm 2016) trên tinh thần hợp tác và thiện chí.

Về giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ, Việt Nam mong muốn hợp tác với Australia về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thích ứng với những xu hướng mới của thế giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết, phát sinh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đánh giá cao việc Australia đẩy mạnh “Kế hoạch Colombo mới” nhằm tăng cường gắn kết với khu vực châu Á, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Australia tiếp tục cung cấp học bổng và mở rộng hợp tác giáo dục dưới nhiều hình thức như: liên kết giữa các cơ sở giáo dục, tiến tới chia sẻ chương trình đào tạo, công nhận bằng cấp; hỗ trợ Việt Nam tăng cường đào tạo nghề, đào tạo tiếng Anh và chuyên gia về luật quốc tế, đặc biệt là luật biển.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh hai bên chính thức triển khai chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ từ ngày 1/3/2017; mong Australia khuyến khích công dân Australia sang Việt Nam tham quan, du lịch và hoạt động tình nguyện theo chương trình này; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam sang Australia lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Tại hội đàm, các nhà lãnh đạo Quốc hội hai nước vui mừng nhận thấy quan hệ song phương giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2009 và Đối tác Toàn diện Tăng cường vào năm 2015.

Cùng với đà phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia cũng đang phát triển hết sức tốt đẹp. Hai bên đã triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia (ký năm 2013), các chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Anna Burke (2013) và Chủ tịch Hạ viện Bronwyn Bishop (2014) đã tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội. Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Australia do ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội làm Chủ tịch Nhóm.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất, cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; tăng cường vai trò và hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.

Ghi nhận các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội Australia nhất trí hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cung cấp ODA cho Việt Nam, trong đó có những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và mong muốn Việt Nam chú trọng đề cao xây dựng năng lực và vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan nhấn mạnh, hợp tác giáo dục hai nước phát triển tốt, là điểm sáng với sự gia tăng số lượng sinh viên Việt Nam tại Australia trong những năm gần đây. Theo đó, trong thời gian tới, Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy tài trợ cho sinh viên trong khu vực, trong đó có Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Colombo mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Chính phủ Australia đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Australia có cuộc sống ổn định, hòa nhập, đóng góp cho xã hội sở tại và quan hệ hai nước. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Australia cho biết, Australia được coi là ngôi nhà thứ hai của khoảng 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc.

Tại hội đàm, lãnh đạo Quốc hội hai nước đã thảo luận một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; cùng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo do công tác đột xuất nên không về kịp và gửi lời chúc mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Australia.

TTXVN/Báo Tin tức