Chủ tịch Quốc hội: Giữ nghiêm '3 kỷ luật' trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 30/9, tại Nhà Quốc hội, sau 6 ngày làm việc với 3 đợt họp linh hoạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 6 - phiên họp thường kỳ tháng 9/2026.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng.

Nhờ đó, gần như toàn bộ nội dung trong chương trình phiên họp đã được hoàn thành đúng kế hoạch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với những nội dung phát sinh khi đủ hồ sơ, tài liệu.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; trong đó tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; tập trung xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp sắp tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 29/9, chương trình Kỳ họp thứ 2 bổ sung một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và rút một luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Dự kiến tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật. Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng và gửi tới đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định. Đặc biệt, các dự án luật phải được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.

Một trong những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh là bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau.

Theo đó, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan. Việc sửa đổi một quy định không được làm phát sinh khoảng trống pháp luật, chồng chéo hoặc dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Quang cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: DUY LINH)

Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ một lần cuối về chất lượng hồ sơ. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan trình phải được xử lý, thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội.

Về Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu triển khai ngay, xác định việc đăng ký dự án vào Chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải đơn thuần đưa thêm một nội dung vào danh mục. “Việc thực hiện Chương trình sẽ là căn cứ đánh giá KPI. Nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm, muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đề cập công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận 17 dự án luật với 78 lượt ý kiến. Cùng với đó, chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để rà soát, thống nhất về các nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng đã có kết luận tại cuộc họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương. Bảo đảm các quyết sách của Quốc hội phải đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước cũng phải được khẩn trương hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 chỉ còn hơn hai tuần, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vì thế sẽ khai mạc ngay ngày 1/10, sớm hơn thông lệ. “Tôi đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút. Hôm nay tôi nói thêm ‘từng phút’ vì thời gian rất gấp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Dù yêu cầu khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó”. Rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng; hồ sơ, tài liệu phải đầy đủ, chặt chẽ và được thẩm tra kỹ lưỡng.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chủ động kiểm soát chất lượng các dự án, kiên quyết rút khỏi chương trình các dự án luật, nghị quyết không bảo đảm chất lượng.

Nhắc lại yêu cầu tại cuộc họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nghiêm 3 kỷ luật trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

“Thứ nhất là kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm. Thứ hai là kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội. Thứ ba là kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng, cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban các cơ quan chủ trì thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng đề cao trách nhiệm, bảo đảm Kỳ họp thứ 2 được tổ chức thành công với tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.