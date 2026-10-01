Chủ tịch Quốc hội: Giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Sáng nay, 1/10, TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh; tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Trên hết, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

Điều làm cho tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi, không chỉ là những đóng góp của cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách cụ sống, cách cụ lựa chọn và bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc.

Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa giành được độc lập; không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than; không lùi bước trước tù đày, gian khổ; không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh dân tộc.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: Tấn Việt)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia.

Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông. Trong bối cảnh đó càng cần phát huy những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương: Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc.

Một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy.

Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí, hành động.

Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. Từ đó làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

“Kế thừa tinh thần ấy, chúng ta phải tiếp tục khơi dậy trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển; biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực; biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả cụ thể. Không chờ đợi, không bằng lòng, không ngại khó, không sợ thay đổi. Phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Noi gương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trình bày diễn văn, ôn lại sự nghiệp lẫy lừng của cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn, nhà báo tiên phong, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trình bày diễn văn khai mạc. (Ảnh: Tấn Việt)

Theo ông Lê Ngọc Quang, 150 năm kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời, quê hương, đất nước đã đổi thay rất nhiều. Nhưng những di sản mà cụ để lại vẫn vẹn nguyên sức sống và tiếp tục gợi mở nhiều điều quý giá trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hôm nay.

Thứ nhất là lòng yêu nước, khí tiết và ý chí tự lực, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Cả cuộc đời cụ là minh chứng sống động cho lòng yêu nước không chỉ thể hiện bằng tư tưởng mà bằng hành động, bằng sự dấn thân và trách nhiệm trước vận mệnh đất nước.

Giá trị ấy hôm nay càng nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ mình trong sáng; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Noi gương cụ không chỉ là nhắc nhớ một tấm gương của quá khứ. Quan trọng hơn, mỗi người phải biết tự soi mình trong công việc, trong từng quyết định và trong cách thực thi trách nhiệm; để quyền hạn được giao luôn gắn với trách nhiệm và mỗi việc làm đều hướng đến lợi ích của đất nước và nhân dân.

Thứ hai là tinh thần hiếu học, tư duy độc lập và khát vọng canh tân. Với Đà Nẵng hôm nay, tinh thần ấy cần được tiếp nối bằng những nội hàm mới: “Khai dân trí” là phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và một xã hội học tập;

“Chấn dân khí” - khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và không bằng lòng với chính mình.

“Hậu dân sinh” - phát triển phải hướng đến con người. Thành quả cuối cùng không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những công trình lớn, mà bằng chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là cách thiết thực để đưa tinh thần Duy Tân vào công cuộc kiến tạo một Đà Nẵng mới trong thời đại mới.

Thứ ba là tinh thần đại đoàn kết, liêm chính và một đời phụng sự nhân dân. Bài học ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với Đà Nẵng hôm nay. Trong không gian phát triển mới, Quảng Nam và Đà Nẵng không chỉ gặp nhau ở địa giới hành chính, mà sâu xa hơn là sự hội tụ trở lại của một không gian lịch sử, văn hóa, con người đã gắn bó với nhau qua nhiều thế hệ.

Địa giới có thể thay đổi, không gian phát triển có thể mở rộng, nhưng mạch nguồn văn hóa, lịch sử và khí chất xứ Quảng vẫn là một dòng chảy liên tục, ngày càng được bồi đắp màu mỡ như mạch nguồn phù sa.

Kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng các bậc tiền nhân, Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn.

Đến năm 2030, cán bộ và Nhân dân Đà Nẵng phấn đấu xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

“Đó là những mục tiêu lớn, đòi hỏi khát vọng lớn, ý chí lớn và trên hết là sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân”, ông Lê Ngọc Quang phát biểu.