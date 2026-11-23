Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: N.T

Sáng 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho thành phố mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

TPHCM luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực có sức hút và sức lan tỏa đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bản quy hoạch được công bố hôm nay cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại; đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ của cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm với các đô thị lớn trên thế giới.

Bên cạnh những mục tiêu trên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, TPHCM cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay. Đây là những yếu tố rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo bộ, ngành Trung ương dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: N.T

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đảng bộ, chính quyền TPHCM và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phổ biến, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Thứ hai, thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị mới được Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, nhằm tạo đột phá trong huy động nguồn lực.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có trách nhiệm cao; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nghiêm minh, rõ trách nhiệm trong quyết định và tổ chức thực hiện.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần đến làm việc với TPHCM với mong muốn thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển TPHCM cùng với những nền tảng pháp lý về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố.

“Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TPHCM bứt phá phát triển, vươn lên xứng tầm”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.T

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố bước vào một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hội tụ đầy đủ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất, đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, việc lập Quy hoạch tổng thể thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng, quốc phòng - an ninh, nâng cao vai trò, vị thế của Thành phố trong Vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Quy hoạch tổng thể Thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là "bản đồ phát triển" dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới. Quy hoạch là kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ, với tầm nhìn dài hạn hướng tới mốc 100 năm.

Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị "05 cực động lực - 05 trung tâm vệ tinh - 05 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển", lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

“Với ý nghĩa to lớn của nội dung Quy hoạch tổng thể TP.Hồ CHí Minh thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt mang lại, thành phố nhận thức được việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch nêu trên là tiền đề quan trọng để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước”.

TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới. Ảnh: S.X

Theo lộ trình, đến năm 2030, TPHCM là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có đời sống văn hóa - xã hội đặc sắc, chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.