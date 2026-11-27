Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu đề dẫn với nội dung "Tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo." (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Giáo sư-Tiến sỹ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quang cảnh Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)