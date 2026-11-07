Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Ngày hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Ngày hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho khu dân cư xã Bình Lợi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lãnh đạo Quốc hội tặng quà cho các hộ và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho các hộ và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)