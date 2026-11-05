Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI

Sáng 5/11, làm việc với UBND các xã Ô Diên, Đan Phượng và Liên Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu các địa phương cần hoạch định kế hoạch dài hạn, ưu tiên ngắn hạn với thời gian, tiến độ cụ thể và giải pháp đột phá. Lãnh đạo thành phố đề nghị 3 xã tập trung bám sát Quy hoạch chung Thủ đô, gắn với thực tiễn của địa phương và khả năng liên kết vùng để định hướng phát triển; phấn đấu trong tháng 11 xong quy hoạch bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.