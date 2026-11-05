Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ ra mắt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tiết mục văn nghệ của nữ đại biểu Quốc hội tại Lễ ra mắt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Lễ ra mắt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Lễ ra mắt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Lễ ra mắt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Lễ ra mắt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)