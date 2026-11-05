Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ ra mắt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 26/5/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH16 về thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI. Theo Nghị quyết, Nhóm có 150 thành viên; Ban Thường trực Nhóm có 1 Chủ tịch, 7 Phó Chủ tịch và 1 Ủy viên kiêm Thư ký Nhóm. Việc thành lập Nhóm tiếp tục tạo diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò, trí tuệ của nữ đại biểu trong hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong các nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, XV và XVI, tỷ lệ nữ đại biểu đều đạt trên 30%, được các tổ chức quốc tế về bình đẳng giới đánh giá cao. Những đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Quốc hội, nhất là trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong hoạt động lập pháp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian qua, Quốc hội đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng pháp luật với khối lượng công việc rất lớn. Riêng nhiệm kỳ khóa XVI, ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua 9 luật; tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất thông qua 17 luật. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 39 luật. Những kết quả này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, cho rằng thể chế hiện nay không còn là điểm nghẽn, mà điểm nghẽn nằm ở khâu tổ chức thực thi. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội không được chủ quan, cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm hiệu quả thực chất, có thể đo đếm được.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Biểu dương những đóng góp quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ đại biểu tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, triển khai hiệu quả Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực phát triển đất nước.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần tăng cường đoàn kết, gắn bó, phát huy vai trò là diễn đàn kết nối, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Các nữ đại biểu cần chủ động nghiên cứu sâu những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò trong hoạt động đối ngoại nghị viện và đối ngoại nhân dân; tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các nghị viện và tổ chức quốc tế, đặc biệt là các hoạt động của nữ nghị sĩ trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Đại biểu dự Lễ ra mắt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Một nhiệm vụ quan trọng khác mà Chủ tịch Quốc hội đề cập là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, việc chuyển đổi số mạnh mẽ và ứng dụng AI thời gian qua đã hỗ trợ xử lý khối lượng lớn văn bản, tiết kiệm đáng kể thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Vì vậy, các nữ đại biểu cần chủ động ứng dụng công nghệ trên cơ sở phát huy năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình.

Đại biểu dự Lễ ra mắt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ đại biểu thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI chiều 29/10/2026. Đó là phải luôn gần gũi với cử tri và nhân dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh tại nghị trường, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Khẳng định mục tiêu cuối cùng của Đảng, Nhà nước là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, trong năm 2027 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Nhóm sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của các nữ đại biểu Quốc hội, nhất là các đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, trao đổi, đề xuất sáng kiến về phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; phát huy vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động lập pháp, giám sát, đối ngoại nghị viện và các hoạt động xã hội, nhân đạo, nhất là hoạt động nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiết mục văn nghệ của nữ đại biểu Quốc hội tại Lễ ra mắt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Với trách nhiệm là Chủ tịch Nhóm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn mỗi nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động chung, đóng góp những sáng kiến thiết thực, cùng xây dựng Nhóm ngày càng gắn kết, hoạt động hiệu quả. Sự tham gia tâm huyết và trách nhiệm của mỗi thành viên là yếu tố quan trọng làm nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhóm.