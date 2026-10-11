Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp rất to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người và nghiên cứu khoa học; biểu dương những thành tích của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt được trong 70 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra không gian phát triển rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học.

Do đó, Học viện cần biến những chủ trương lớn đó thành những chương trình hành động cụ thể, những sản phẩm khoa học cụ thể và những giá trị cụ thể cho đất nước.

Cùng với đó, Học viện chủ động tham gia hoạch định và phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phát huy hơn nữa vai trò tư vấn chính sách; không chỉ nghiên cứu để có bài báo, mà phải nghiên cứu để giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện chủ động mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới đào tạo, nghiên cứu quốc tế; thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện; đưa sinh viên Việt Nam ra thế giới và đưa tri thức tinh hoa thế giới về Việt Nam; đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thế giới…

Lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chuyển đổi số phải làm thay đổi phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng môi trường học tập thông minh; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền hợp lý, tăng cường trách nhiệm giải trình, quản trị minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, ngày 12/10/1956, Trường đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày nay, đã được thành lập.

Qua những năm tháng chiến tranh, thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, Học viện luôn đồng hành với sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh: Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định tiếp tục đổi mới đào tạo, giúp người học có chuyên môn vững, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến; đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực Học viện có thế mạnh và đất nước đang cần.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới quản trị và tăng cường hợp tác, tạo môi trường để người tài phát huy năng lực, các nhà khoa học yên tâm cống hiến. Đây là những bước đi để xây dựng Học viện thành một đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan cho biết, xây dựng Học viện thành một đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn. Chúng tôi hiểu rằng khát vọng ấy phải được thực hiện bằng trách nhiệm của mỗi thành viên và được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, giá trị khoa học cùng những đóng góp thiết thực cho đất nước.