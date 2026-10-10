Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)