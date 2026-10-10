Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Theo Kế hoạch số 290/KH-UBND của UBND thành phố Đồng Nai về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) năm 2026 trên địa bàn thành phố, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức, triển khai với chủ đề “Chuyển đổi số thành phố Đồng Nai: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị thành phố”.