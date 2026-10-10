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Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956-12/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-le-ky-niem-70-nam-thanh-lap-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-post1141166.vnp