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Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Sáng 14/11/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất (15/11/1966 - 15/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-le-ky-niem-60-nam-thanh-lap-truong-dai-hoc-mo-dia-chat-post1402693.html