Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc