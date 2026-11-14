Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Tối 13/11, Bộ Y tế làm rõ thông tin về việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung suy diễn, cho rằng việc chuyển giao hệ thống Làng trẻ em SOS có liên quan đến hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở trẻ em dưới 18 tuổi.