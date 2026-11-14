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Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Sáng 14/11/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất (15/11/1966-15/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-le-ky-niem-60-nam-thanh-lap-truong-dai-hoc-mo-dia-chat-post1148217.vnp