Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Từ phong trào Duy Tân đến những năm tháng hoạt động cách mạng sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, suốt cuộc đời mình, cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư cho đồng bào toàn quốc ngày 29/4/1947 đã từng khẳng định: cụ Huỳnh Thúc Kháng là một bậc đại chí sĩ “học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao”, suốt đời “phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”.