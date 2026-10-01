Xã hộiThời sự

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 1/10/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2026).

Báo Tin Tức TTXVN
27 liên quanGốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu xem trưng bày sách về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu xem trưng bày sách về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu xem trưng bày sách về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu xem trưng bày sách về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-le-ky-niem-150-nam-ngay-sinh-cu-huynh-thuc-khang-post1390356.html