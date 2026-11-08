Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và Đoàn công tác dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9.11.1946 – 9.11.2026), hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2027) và chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4.11.1831 – 4.11.2026).

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tuyến đường cách mạng Tân Trào-Trung Yên dài 9,2km, với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Dự án được khởi công tháng 12.2025 và hoàn thành trong vòng chưa đầy 11 tháng trong điều kiện hết sức khó khăn.

Việc khánh thành tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối các điểm di tích và mở ra không gian phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng ATK.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào có tổng vốn đầu tư 95 tỉ đồng với 4 chủ đề trưng bày chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, mỹ thuật tinh tế và tính tôn nghiêm cao. Bảo tàng vừa là nơi lưu giữ những ký ức vô giá của dân tộc, vừa tiếp tục khẳng định vị thế của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định hai công trình không chỉ mang lại giá trị về giao thông, văn hóa và du lịch mà còn góp phần kết nối những địa danh lịch sử, gìn giữ ký ức cách mạng và lan tỏa giá trị truyền thống của dân tộc đến các thế hệ mai sau.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các công trình; gắn kết hoạt động của bảo tàng với hệ thống di tích lịch sử; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, du khách; phát triển du lịch về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng. Tỉnh xác định việc hoàn thành hai công trình là cơ sở để tiếp tục phát huy giá trị di sản, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”; dâng hương tại Đình Tân Trào.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, người bạn thân thiết của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới; nguyện không ngừng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Tuyên Quang - Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc gần 6 năm, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám đi đến thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ công hòa và đưa cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Cách đây 1 năm, nhân kỷ niệm 80 năm CM tháng 8 và Quốc khánh 2/9, công trình Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào được khánh thành mang ý nghĩa chính trị - lịch sử - văn hóa sâu sắc, không chỉ là biểu tượng tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác cũng đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đình Tân Trào. Đình Tân Trào nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và Đoàn công tác dự lễ khánh thành các công trình dự án

Diễn ra trong các ngày 16 và 17.8.1945, Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Cũng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu di tích Ban Thường trực Quốc hội ở xã Tân Trào.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở và làm việc tại đây, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Ban Thường trực Quốc hội đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng như: Hội nghị Liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban Liên Việt (tháng 2.1953); Hội nghị toàn quốc của Ủy ban Liên Việt (tháng 11.1953).

Đây cũng là địa điểm Ban Thường trực Quốc hội soạn thảo nội dung và chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I (khóa họp duy nhất tại chiến khu Việt Bắc, diễn ra từ ngày 1 – 4.12.1953); cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ… góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vẻ vang. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có 7 năm sống và làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau ở tỉnh Tuyên Quang.