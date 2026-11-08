Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khánh thành các công trình tại Khu Di tích Lịch sử đặc biệt Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tới dự Lễ Khánh thành. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng Lễ Khánh thành các công trình tại Khu Di tích Lịch sử đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào tại Khu Di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào tại Khu Di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào tại Khu Di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho tỉnh Tuyên Quang tại Lễ Khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các đơn vị thi công tại Lễ Khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các đơn vị thi công tại Lễ Khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)