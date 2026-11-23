HNN - Ngày 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc mà còn khơi dậy tình yêu và trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc trong đời sống đương đại. Với những người hoạt động văn học, nghệ thuật (VHNT) ở Huế, ngày này còn gợi mở những kỳ vọng về sự sáng tạo, kết nối và lan tỏa văn hóa đến cộng đồng.