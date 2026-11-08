Chủ tịch Quốc hội dự khánh thành hai công trình tại Khu di tích Tân Trào

Sáng 8/11, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác của Quốc hội dự lễ khánh thành tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào.

Đây là hai công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình, dự án. (Ảnh: Media Quốc hội)

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024.

Tuyến đường dài khoảng 9,243 km, điểm đầu tại ngã ba khu vực lán Nà Nưa đi Lũng Tẩu, điểm cuối tại đầu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ. Công trình được thi công và hoàn thành trong 10 tháng. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, 509 hộ gia đình và 6 tổ chức đã hiến gần 8,8 ha đất, tháo dỡ công trình để sớm bàn giao mặt bằng.

Việc khánh thành tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối các điểm di tích và mở ra không gian phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng ATK.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trong khi đó, Bảo tàng ATK Tân Trào có tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng, được thiết kế thành 4 chủ đề trưng bày chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, mỹ thuật tinh tế và tính tôn nghiêm cao.

Bảo tàng vừa là nơi lưu giữ những ký ức vô giá của dân tộc, vừa tiếp tục khẳng định vị thế vinh quang của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. (Ảnh: Media Quốc hội)

Tân Trào được biết đến là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”, địa danh gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tháng 8/1945, tại Tân Trào, Quốc dân Đại hội - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đã quyết định những vấn đề hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc, đặt nền móng cho sự hình thành Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đã hết lòng che chở, đùm bọc Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội và Chính phủ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.