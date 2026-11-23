Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu vực triển lãm Con đường lúa gạo.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành và tỉnh, thành phố.

Tham dự sự kiện còn có đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu lúa gạo trong nước và quốc tế; cùng đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

Khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026.

Nâng tầm giá trị, vị thế hạt gạo Việt

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vai trò quan trọng là “vựa lúa”, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và có mặt tại các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê hay hạt điều, mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới để mang lại giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia…

Trước những yêu cầu và thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, khoa học công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo, nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II diễn ra từ ngày 22 - 25/11, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Đồng thời, cần củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp; xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam như chủ đề của lễ hội là “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư của các đối tác chiến lược, các quốc gia, tổ chức quốc tế. Festival là dịp kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự nỗ lực của các địa phương vùng ĐBSCL, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và bà con nông dân, ngành hàng lúa gạo Việt Nam sẽ gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên mới phát triển mới của đất nước.

Kết nối chuỗi giá trị, hướng đến ngành lúa gạo xanh

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II diễn ra từ ngày 22 - 25/11, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, quy tụ khoảng 500 đơn vị, gian hàng cùng các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong nước và quốc tế.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu khai mạc Festival.

Với các hoạt động hội thảo khoa học, trình diễn công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và giao lưu văn hóa, Festival không chỉ tôn vinh thành tựu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển.

Đặc biệt, không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” sẽ tái hiện, khắc họa hành trình của cây lúa Việt Nam - từ nền văn minh lúa nước lâu đời đến những cánh đồng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; qua đó tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt gắn bó với cây lúa, hạt gạo.

Rực rỡ đêm khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026.

“Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng các hoạt động của Festival sẽ tạo thêm những kết nối thực chất: giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất; giữa nhà đầu tư với các dự án tiềm năng; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng cao, phát thải thấp”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ kỳ vọng.

TP Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và các đối tác; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực; đồng thời, tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương trong vùng, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam.