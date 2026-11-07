Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Sáng 7/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở xã Bình Lợi, TP.HCM. Đại hội lấy phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” làm định hướng xuyên suốt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chúc mừng Đại hội. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP.HCM và một số địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội. Ông ghi nhận Giáo hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động xã hội.

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với 492/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 100% đại biểu có mặt. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tham gia nghi thức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh những quyết định của Đại hội không chỉ định hướng hoạt động Phật sự trong 5 năm tới mà còn góp phần đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Giáo hội.

Theo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X được trình tại Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, đổi mới quản trị và chuyển đổi số, xây dựng nền tảng quản lý Giáo hội hiện đại.

Trong công tác hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, Giáo hội chú trọng nâng cao chất lượng giảng sư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông hiện đại để đưa giá trị Phật giáo đến với cộng đồng.

Giáo hội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo, xây dựng đội ngũ tăng ni có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực phụng sự; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; đẩy mạnh nghiên cứu, số hóa, lưu trữ kinh sách, tư liệu và di sản.

Các nhiệm vụ khác gồm nâng cao hiệu quả đối ngoại Phật giáo, chủ động hội nhập quốc tế, củng cố các hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài và phát triển nghiên cứu Phật học. Giáo hội đồng thời tăng cường pháp chế, kiểm tra, giám sát; lấy giới luật, đạo hạnh làm nền tảng, chủ động phòng ngừa và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm.

Nhiệm kỳ mới, Giáo hội tiếp tục đẩy mạnh từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò của doanh nhân phật tử, nâng cao năng lực tự chủ tài chính. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ quản trị, giáo dục, nghiên cứu và hoạt động Phật sự cũng được đặt ra.