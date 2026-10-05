Chủ tịch Quốc hội dự Chương trình nghệ thuật 'Kết nối yêu thương'

Hai mươi năm sau ngày ra trường, hơn 320 cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền (TP Hải Phòng), niên khóa 2003 - 2006 hội ngộ trong chương trình kỷ niệm với chủ đề “Mộc Hạ 03 - 06: Ngô Quyền trong tim tôi”. Cuộc trở về không chỉ đánh dấu một chặng đường của những người từng chung mái trường, mà còn là dịp để họ gặp lại thầy cô, bạn bè và tri ân những năm tháng đã góp phần định hình hành trình trưởng thành của mỗi người.