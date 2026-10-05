Chủ tịch Quốc hội dự Chương trình nghệ thuật 'Kết nối yêu thương'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự Chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự Chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” năm 2026 được tổ chức nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chương trình nhằm vận động sự chung tay, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu với nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)