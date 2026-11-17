Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và đại diện Ban Tổ chức AIPA, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Đại hội đồng AIPA - 47 diễn ra tại Manila từ ngày 17 - 21/11 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”. Tại kỳ họp này, AIPA cũng sẽ chào đón thành viên thứ 11 là Nghị viện Quốc gia Timor-Leste.

Chủ tịch Quốc hội đến Manila, bắt đầu các hoạt động tham dự Đại hội đồng AIPA-47. ﻿(Ảnh Dương Dung)

Tham dự Đại hội đồng có lãnh đạo các nghị viện thành viên AIPA, nghị viện các nước quan sát viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN cùng các khách mời và đối tác phát triển của AIPA.

Qua gần 30 năm gia nhập AIPA, Quốc hội Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng cùng các Nghị viện thành viên tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, giám sát và đôn đốc thực thi các cam kết, chuyển hoá các thỏa thuận thành những hành động cụ thể.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA; dự Phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA - 47; dự và phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng AIPA - 47; tiếp xúc song phương với lãnh đạo Nghị viện Philippines, lãnh đạo nghị viện các nước thành viên AIPA và lãnh đạo nghị viện Quan sát viên AIPA…

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và đại diện Ban Tổ chức AIPA đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay. ﻿﻿(Ảnh: Dương Dung)

Đoàn Việt Nam sẽ đề xuất và đồng bảo trợ một số dự thảo Nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác liên nghị viện trong phòng ngừa và quản trị rủi ro, hiểu biết và thông tin giữa người dân ASEAN; nâng cao vai trò của nghị viện trong đổi mới mô hình phát triển...

Thông qua các đề xuất, Đoàn Việt Nam nhấn mạnh những ưu tiên của ASEAN và AIPA trong giai đoạn hiện nay, từ duy trì hòa bình, ổn định, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh mới nổi, đến tăng cường gắn kết giữa người dân các nước và phát huy vai trò của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Các sáng kiến không chỉ tiếp nối những đóng góp của Việt Nam tại các kỳ Đại hội đồng gần đây, mà còn bám sát ưu tiên của nước Chủ tịch ASEAN 2026, Chủ tịch AIPA - 47 và yêu cầu triển khai Tầm nhìn 2045, góp phần đưa hợp tác nghị viện khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.