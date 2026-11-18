Chiều 18/11, tại Thủ đô Manila Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA - 47.

Mở đầu Phiên toàn thể, Đại hội đồng AIPA tổ chức lễ kết nạp Nghị viện Quốc gia Timor - Leste làm thành viên chính thức của AIPA.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng AIPA – 47 “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”. Chủ đề này đã thể hiện sự cộng hưởng mạnh mẽ và đồng hành của các cơ quan lập pháp trong việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhân dân phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm - vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể và là động lực cao nhất của mọi chính sách, quyết sách phát triển ở mỗi quốc gia cũng như trong toàn thể Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với các thành viên AIPA về định hướng hoạt động của Quốc hội Việt Nam khóa XVI, với tinh thần chủ động, đổi mới và kiến tạo phát triển, tập trung hoàn thiện nền tảng thể chế và tạo động lực bứt phá cho giai đoạn phát triển mới để hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị AIPA phát huy thế mạnh của kênh nghị viện, tập trung vào ba ưu tiên.

Trước tiên là củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật. Theo đó, các Nghị viện thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp toàn thể. Ảnh: QH

Thứ hai là kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng. Nghị viện các nước cần đi đầu trong việc hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng.

Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện thông qua việc tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết của ASEAN để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thành quả hội nhập, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào đời sống chính trị, hoạch định chính sách và làm chủ công nghệ tương lai.

Chúc mừng Nghị viện Quốc gia Timor - Leste trở thành thành viên chính thức của Đại gia đình AIPA, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam nhất quán coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với tư cách là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên và Nghị viện Quan sát viên cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường và thực sự lấy người dân làm trung tâm.