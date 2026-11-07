Chủ tịch Quốc hội đề nghị xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh

Sáng nay, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc, với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi tham dự Đại hội tại TPHCM, đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, ông gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước cùng các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 sáng 7/11

Nhắc lại chặng đường lịch sử dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định các tổ chức, chức sắc tôn giáo đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông nhấn mạnh, với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc, an dân”, Phật giáo được đông đảo người dân đón nhận, tin theo. Phật giáo hiện là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất cả nước, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần bồi đắp các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, GHPGVN không ngừng phát triển, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo. GHPGVN cũng là thành viên tin cậy của MTTQ Việt Nam, có nhiều đóng góp trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng hành cùng dân tộc, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực của GHPGVN trong thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hoạt động Phật sự duy trì ổn định, tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. GHPGVN cũng chủ động, linh hoạt điều chỉnh, kiện toàn tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

GHPGVN cùng tăng ni tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng chống ma túy, tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, dịch bệnh. GHPGVN cũng đẩy mạnh các hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp xã hội, an sinh và từ thiện nhân đạo.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo ngày càng mở rộng thông qua việc tham gia các tổ chức quốc tế, phát triển Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thúc đẩy đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo và khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Đảng, Nhà nước trao tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao kết quả và đóng góp quan trọng của GHPGVN cùng tăng ni, Phật tử cả nước.

"Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu rất quan tâm đến tôn giáo, tín ngưỡng. Về Phật giáo, Người nói: “Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách toàn diện. Người cũng nói: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm”. Đây là một trong những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và tự do tôn giáo, đoàn kết tôn giáo" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Các đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031

Tiếp tục tạo điều kiện để Phật giáo hoạt động tốt đời, đẹp đạo

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 23/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Luật tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; bảo đảm bình đẳng giữa các tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định pháp luật, Hiến chương và điều lệ được Nhà nước công nhận.

Đánh giá về Đại hội lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của GHPGVN. Ông đánh giá cao chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, cho rằng định hướng này phù hợp với bối cảnh đất nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Ông đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn GHPGVN, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm kỳ mới. Đồng thời, xây dựng GHPGVN trang nghiêm, vững mạnh; lựa chọn, suy tôn các vị lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự có đạo hạnh và năng lực tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bằng khen của Nhà nước và MTTQ Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân tăng ni, cư sĩ thuộc GHPGVN

Chủ tịch Quốc hội mong muốn GHPGVN tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vai trò đại diện cho tăng ni, phật tử trong và ngoài nước. Đồng thời, ông đề nghị GHPGVN tiếp tục củng cố khối đoàn kết, tập hợp tăng ni, phật tử tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tăng cường đoàn kết, hòa hợp dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới.

"Tôi mong rằng, các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, ông đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động đúng phương châm tốt đời, đẹp đạo, theo đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa 9 đáp từ tại Đại hội

Đáp từ tại Đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa 9, bày tỏ mong muốn tăng ni tiếp tục nỗ lực tu học, giữ gìn đạo hạnh, sống xứng đáng với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước. Ngài kêu gọi các vị Tỳ-kheo tích cực rèn luyện, giữ gìn phẩm hạnh, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong thời đại mới, góp phần xây dựng Phật giáo ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn cho đất nước và dân tộc. Đồng thời, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi Phật tử tại gia noi gương các bậc tiền bối, nỗ lực chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, góp phần làm rạng danh Tổ quốc.

Phước Sáng