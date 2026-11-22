Tối 22/11, tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026. (Ảnh: P.T).

Dự lễ có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cây lúa, hạt gạo gắn liền với nền văn minh lúa nước, sự thịnh vượng và bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò vựa lúa của cả nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu.

Việt Nam đã xuất khẩu nhiều dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ đến những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương đóng góp của hàng triệu nông dân, hợp tác xã, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đối với thành tựu ngành hàng lúa gạo.

Các đại biểu tham quan Con đường lúa gạo - điểm nhấn của Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê, hạt điều mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới, tạo giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo nhằm giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Cùng với đó, củng cố mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp; chú trọng xây dựng, bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam theo định hướng "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế".

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư của các đối tác chiến lược, quốc gia, tổ chức quốc tế. Đồng thời, kỳ vọng Festival sẽ kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa, du lịch; thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cam kết thúc đẩy ngành hàng lúa gạo phát triển xanh, chất lượng và bền vững.

Cần Thơ kết nối chuỗi giá trị lúa gạo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ cụ thể hóa các định hướng thành giải pháp thúc đẩy ngành hàng lúa gạo phát triển xanh, chất lượng và bền vững.

Festival diễn ra từ ngày 22 - 25/11, quy tụ khoảng 500 đơn vị, gian hàng cùng các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong, ngoài nước. Các hoạt động chính gồm hội thảo khoa học, trình diễn công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và giao lưu văn hóa.

Điểm nhấn là không gian "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", tái hiện hành trình cây lúa Việt Nam từ nền văn minh lúa nước đến những cánh đồng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng hoa và bằng khen cho các đơn vị tài trợ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ kỳ vọng Festival sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất, nhà đầu tư với các dự án tiềm năng.

Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và phối hợp với các địa phương, đối tác thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam.