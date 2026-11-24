Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước, sự thịnh vượng và bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long với truyền thống canh tác lâu đời cùng lợi thế tự nhiên giữ vai trò là vựa lúa lớn, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp tích cực cho an ninh lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan con đường lúa gạo tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và có mặt tại các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ dám làm của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học cùng cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ứng dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính, củng cố phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp. Xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam như chủ đề của lễ hội “Gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình bày tỏ kỳ vọng các hoạt động của FestivalQuốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026 sẽ tạo ra những kết nối thực chất giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất và thu hút các dự án đầu tư xanh, phát thải thấp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đặc biệt kỳ vọng các hoạt động của Festival sẽ tạo thêm những kết nối thực chất.

“Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng và nhân lực; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, viện trường và đối tác quốc tế để chuyển giao công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các nông cụ tại Festival.

Diễn ra từ ngày 22 đến 25/11, Festival quy tụ khoảng 500 đơn vị, gian hàng trong nước và quốc tế với chuỗi hội thảo khoa học, trình diễn công nghệ và xúc tiến thương mại. Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện hành trình của cây lúa Việt từ nền văn minh lúa nước truyền thống đến những cánh đồng ứng dụng công nghệ hiện đại.