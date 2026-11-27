Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quochoi.vn.

Yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Hoàn thiện chương trình phổ thông

Ghi nhận nhiều tham luận, thảo luận tại hội thảo, chủ tịch Quốc hội trao đổi thêm một số nội dung. Với giáo dục phổ thông, chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Ông yêu cầu các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội.

"Phương án thi cần ổn định và công bố sớm. Việc dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường”, chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao.

Ngành giáo dục ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

Đào tạo gắn với thị trường lao động

Về giáo dục đại học, chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. "Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học", chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, giáo dục đại học cần định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước, tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Với giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Vì chất lượng giáo dục

Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém.

Về sắp xếp mạng lưới trường học, chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp.

“Giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là Bộ GD&ĐT, là phải chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học”, chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.